Altro che 4K: il 52,59% dei giocatori Steam ancora gioca in 1080p

Le risoluzioni preferite dei giocatori PC

La popolarità di questa risoluzione è spesso collegata a considerazioni pratiche sul rapporto tra prestazioni e costi hardware. Renderizzare giochi moderni a risoluzioni più elevate richiede GPU potenti e sempre più costose. Il Full HD continua invece a offrire un compromesso bilanciato tra qualità visiva e fluidità delle prestazioni con componenti di fascia media o economica, che rappresentano gran parte della base installata di PC da gaming.

Il dettaglio delle risoluzioni più popolari tra i giocatori Steam

Parallelamente, la risoluzione 1440p (QHD) si attesta come seconda più popolare con circa un quinto degli utenti (21,32%), mentre il 4K resta una presenza di nicchia sotto il 5 percento (4,95%). Il Full HD resta quindi nettamente lo standard più diffuso tra chi gioca su Steam, nonostante un trend di crescita per schermi con maggiore densità di pixel.

E voi a che risoluzione giocate su PC?