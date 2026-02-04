Altro che 4K: il 52,59% dei giocatori Steam ancora gioca in 1080p

La più recente analisi dei dati raccolti da Valve tramite la Steam Hardware & Software Survey conferma che la risoluzione 1920x1080 pixel (Full HD o 1080p) rimane la più diffusa tra i giocatori che usano Steam. Nonostante la crescente disponibilità di schermi con risoluzioni più elevate, come 1440p o 4K, la maggior parte degli utenti continua insomma a preferire il Full HD per giocare su PC.
I numeri indicano che più del 50 percento dei giocatori Steam impiega la risoluzione 1080p come impostazione principale, rendendola ancora il punto di riferimento per il gaming su PC.
Le risoluzioni preferite dei giocatori PC
La popolarità di questa risoluzione è spesso collegata a considerazioni pratiche sul rapporto tra prestazioni e costi hardware. Renderizzare giochi moderni a risoluzioni più elevate richiede GPU potenti e sempre più costose. Il Full HD continua invece a offrire un compromesso bilanciato tra qualità visiva e fluidità delle prestazioni con componenti di fascia media o economica, che rappresentano gran parte della base installata di PC da gaming.
Parallelamente, la risoluzione 1440p (QHD) si attesta come seconda più popolare con circa un quinto degli utenti (21,32%), mentre il 4K resta una presenza di nicchia sotto il 5 percento (4,95%). Il Full HD resta quindi nettamente lo standard più diffuso tra chi gioca su Steam, nonostante un trend di crescita per schermi con maggiore densità di pixel.
