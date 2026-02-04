Manca pochissimo, ormai, all'uscita di Resident Evil: Requiem, su Amazon i pre-order di tutte le versioni sono scontati

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile la possibilità di effettuare il pre-order dell'attesissimo Resident Evil: Requiem a prezzo scontato per tutte le console. In particolar modo segnaliamo la versione Switch 2 che viene messa in offerta con un risparmio del 13% per un costo finale di 69,90€. Puoi effettuare la prenotazione direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto dal banner qui sotto: Una volta all'interno della pagina sarà possibile anche cambiare la versione in base alle console. Selezionando "PlayStation 5" noterai che è disponibile un piccolo sconto del 6% per un costo finale di 74,98€. Selezionando, invece, "Xbox Series X" si avrà accesso ad uno sconto identico a quello della versione Switch 2: 13% e 69,90€ di prezzo finale.