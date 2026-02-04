Manca pochissimo, ormai, all'uscita di Resident Evil: Requiem, su Amazon i pre-order di tutte le versioni sono scontati

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile la possibilità di effettuare il pre-order dell'attesissimo Resident Evil: Requiem a prezzo scontato per tutte le console. In particolar modo segnaliamo la versione Switch 2 che viene messa in offerta con un risparmio del 13% per un costo finale di 69,90€. Puoi effettuare la prenotazione direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto dal banner qui sotto: Una volta all'interno della pagina sarà possibile anche cambiare la versione in base alle console. Selezionando "PlayStation 5" noterai che è disponibile un piccolo sconto del 6% per un costo finale di 74,98€. Selezionando, invece, "Xbox Series X" si avrà accesso ad uno sconto identico a quello della versione Switch 2: 13% e 69,90€ di prezzo finale.
Ulteriori dettagli sul gioco
Resident Evil Requiem è il nono capitolo della storica saga horror di Capcom e segna un momento di svolta per l'intera serie. La storia ha inizio con il ritrovamento di un cadavere in un hotel abbandonato, vittima di una malattia sconosciuta.
Il caso viene affidato a Grace Ashcroft, analista di intelligence dell'FBI, dotata di eccezionali capacità deduttive ma segnata da un trauma personale: proprio in quello stesso albergo, otto anni prima, è morta sua madre. Il ritorno nella città simbolo della tragedia Umbrella riporta il giocatore nel cuore dell'incubo. Resident Evil Requiem mantiene intatti i pilastri della serie: combattimenti tesi, esplorazione, enigmi e gestione meticolosa delle risorse.