Per il bottino, Divinity seguirà la strada di Baldur's Gate 3

In una sessione di domande e risposte su Reddit, che ha coinvolto tutta la sua comunità, Larian Studios ha avuto modo di fornire alcuni dettagli su Divinity, il suo prossimo gioco di ruolo. Uno di questi, riguarda il bottino e come sarà gestito.
L'utente CallistElectrical135 ha chiesto se sarà casuale e legato al livello dei personaggi del giocatore, come accadeva in Divinity: Original Sin 1 e 2, o se sarà fatto a mano, come in Baldur's Gate 3. Nick Pechenin, head of design di Divinity, ha risposto che il modello seguito sarà il secondo.
Fatto a mano
"L'approccio di Baldur's Gate 3, basato sul creare a mano ogni oggetto magico, ha funzionato bene ed è qualcosa che abbiamo sempre voluto fare anche per Divinity: Original Sin 2," ha spiegato Pechenin, che poi ha aggiunto: "Una cosa che abbiamo capito lavorando sul bottino casuale in Divinity: Original Sin 1 e Divinity: Original Sin 2 è che il bottino completamente random spesso risulta confuso, quindi abbiamo aggiunto sempre più regole e schemi per farlo sembrare più intenzionale. Alla fine, la randomizzazione non ci ha fatto risparmiare molto tempo."
Un altro dettagli emerso riguarda il sistema di movimento. Alla domanda se Divinity sarà controllabile con un sistema WASD, simile a quello introdotto in Baldur's Gate 3 da una celebre mod, l'Head of Gameplay Artem Shapiro ha risposto 'No'.
Riassumendo, niente WASD (cui probabilmente penseranno i modder, a questo punto) e bottino fatto a mano alla Baldur's Gate 3.
Va detto che per adesso Divinity non ha una data d'uscita ufficiale, quindi c'è da aspettare. Inoltre, in corso di sviluppo qualcosa potrebbe anche cambiare, quindi non è detto che ciò che oggi viene escluso, domani non venga rivalutato.