Per il bottino, Divinity seguirà la strada di Baldur's Gate 3

In una sessione di domande e risposte su Reddit, che ha coinvolto tutta la sua comunità, Larian Studios ha avuto modo di fornire alcuni dettagli su Divinity, il suo prossimo gioco di ruolo. Uno di questi, riguarda il bottino e come sarà gestito.

L'utente CallistElectrical135 ha chiesto se sarà casuale e legato al livello dei personaggi del giocatore, come accadeva in Divinity: Original Sin 1 e 2, o se sarà fatto a mano, come in Baldur's Gate 3. Nick Pechenin, head of design di Divinity, ha risposto che il modello seguito sarà il secondo.