Domani esce Donkey Kong Bananza su Switch 2: ecco come risparmiare con le ricariche eShop su Instant Gaming

Per esempio, acquistando 3 carte da 15€ e una da 25€, coprirete esattamente 70€, il prezzo standard di molti giochi Nintendo al lancio. E grazie agli sconti di Instant Gaming, pagate in tutto 64,96€ invece di 70€ , con un risparmio del 7%. Queste sono acquistabili cliccando sui seguenti link ( Ricarica Nintendo eShop 15€ - Ricarica Nintendo eShop 25€ ) o sui bottoni qui sotto.

Se state aspettando Donkey Kong Bananza, in arrivo domani su Nintendo Switch 2, c'è un modo furbo per risparmiare sull'acquisto digitale: usare le carte di ricarica Nintendo eShop vendute su Instant Gaming . Sono valide per tutti gli acquisti sul Nintendo eShop europeo, quindi perfette anche per i nuovi giochi Switch 2.

Approfittatene finché le ricariche sono in offerta

I titoli Nintendo come Donkey Kong Bananza difficilmente vanno in sconto al day one, ma questo trucchetto vi permette comunque di pagarlo meno. Nessun codice promozionale, nessun abbonamento richiesto: solo carte prepagate in sconto, utilizzabili subito e valide per qualsiasi acquisto su Switch 2.

Se siete ancora in dubbio se acquistare Donkey Kong Bananza e volete scoprire di più sul gioco, vi lasciamo infine alla nostra recensione.