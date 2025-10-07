0

Steam, Riot Games e non solo sono sotto attacco DDoS: cosa sappiamo

Steam e varie altre piattaforme, compresa quella di Riot Games, sono sotto attacco DDoS in queste ore e pare che il tutto abbia creato qualche problema.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   07/10/2025
Il logo di Steam

Secondo le segnalazioni in rete e le nostre stesse prove, pare proprio che vari servizi online - Steam in primis - stiano avendo dei problemi e che sia impossibile accedere a piattaforme come quella di Valve, insieme agli AWS di Amazon e alla piattaforma da gioco di Riot Games (League of Legends).

Pare che la colpa sia legata a un attacco DDoS (distributed denial of service) da Aisuru, una grossa botnet.

Cosa sappiamo dei problemi di Steam e altre piattaforme

Piattaforme come Downdetector, che dipendono dalle segnalazioni degli utenti, stanno indicando problemi con più servizi, compresi i già citati Steam e Riot Games.

Al momento X/Twitter ha dei problemi
e non è possibile caricare il post

Al momento della scrittura, 7 ottobre intorno alle 19, Steam sta andando a singhiozzo, con momenti di completo blocco e la segnalazione che la piattaforma non riesce a gestire il traffico.

Riot Games ha confermato i problemi su Windows, macOS, iOS e Android, spiegando: "Siamo consapevoli dei problemi causati ai giocatori che vengono disconnessi dalle partite: abbiamo disabilitato la modalità classificata nel mentre investighiamo."

Non abbiamo una ufficiale spiegazione per i problemi in corso, ma pare proprio che si tratti di una attacco DDoS e che la colpa sia di Aisuru Botnet. Il problema è stato comunque limitato, secondo di dati di Steam, che hanno visto un crollo degli accessi solo temporaneo.

Segnaliamo infine i Saldi Autunnali di Steam: scopriamo le offerte migliori su PC.

#Valve #Steam
