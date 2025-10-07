Il prezzo di Marathon finisce online insieme a dettagli sulle armi con un leak

Marathon è uno dei tanti giochi live service sotto l'ala di Sony che paiono faticare: in questo caso, perlomeno, il team di sviluppo ha deciso di rimandarlo e migliorarlo. Ancora non sappiamo quando sarà pubblicato e soprattutto non sappiamo quanto costerà e vari altri dettagli di gioco.
Ora, però, il prezzo di Marathon è finito online, insieme alle armi che saranno presenti al momento del lancio.
Il prezzo e le armi di Marathon
Secondo quanto indicato da Colony Deaks, Marathon sarà venduto in due edizioni: quella base costerà 40 dollari (che dovrebbero diventare 40 euro) mentre la Deluxe costerà "circa 60 dollari" (quindi circa 60 euro). L'investimento monetario superiore darà accesso a più skin per il giocatore e "forse altre cose".
Inoltre, ci sarebbe un bonus di prenotazione che include una navetta di Destiny, il robot Spettro di Destiny che accompagna i giocatori e anche il veicolo Sparrow, insieme a una skin per arma. Infine, la Deluxe Edition dovrebbe includere "circa 30 euro di token per il season pass", anche se non è chiaro cosa siano e come funzioni questi token. Il pass stagionale costerebbe infine 10 dollari circa e sarebbe unicamente dedicato a elementi estetici.
Ecco invece le armi che sarebbero presenti al lancio in Marathon:
- AR
- Overrun AR
- V75 Scar
- Impact HAR
- M77 AR
- LMG
- Retaliator LMG
- Demolition HMG
- Conquest LMG
- Fucili di precisione
- Hardline PR
- Repeater PR
- V66 Lookout
- B33 Volley Rifle
- Twin Tap HBR
- Stryder M1T
- Pistole
- V11 Punch
- CE Tactical Sidearm
- Magnum MC
- Railgun
- V00 Zeus RG
- Ares RG
- Shotgun
- Misriah 2442
- V85 Circuit Breaker
- WSTR Combat Shotgun
- Fucili da cecchino
- Outland
- V99 Channel Rifle
- Longshot
- SMG
- Copperhead RF
- Bully SMG
- V22 Volt Thrower
- BRRT
Ricordiamo infine che Marathon ritorna nel mondo dei vivi con l'annuncio di un test tecnico chiuso.