Il prezzo di Marathon finisce online insieme a dettagli sulle armi con un leak

Marathon è uno dei tanti giochi live service sotto l'ala di Sony che paiono faticare: in questo caso, perlomeno, il team di sviluppo ha deciso di rimandarlo e migliorarlo. Ancora non sappiamo quando sarà pubblicato e soprattutto non sappiamo quanto costerà e vari altri dettagli di gioco.

Il prezzo e le armi di Marathon

Secondo quanto indicato da Colony Deaks, Marathon sarà venduto in due edizioni: quella base costerà 40 dollari (che dovrebbero diventare 40 euro) mentre la Deluxe costerà "circa 60 dollari" (quindi circa 60 euro). L'investimento monetario superiore darà accesso a più skin per il giocatore e "forse altre cose".

Inoltre, ci sarebbe un bonus di prenotazione che include una navetta di Destiny, il robot Spettro di Destiny che accompagna i giocatori e anche il veicolo Sparrow, insieme a una skin per arma. Infine, la Deluxe Edition dovrebbe includere "circa 30 euro di token per il season pass", anche se non è chiaro cosa siano e come funzioni questi token. Il pass stagionale costerebbe infine 10 dollari circa e sarebbe unicamente dedicato a elementi estetici.

Ecco invece le armi che sarebbero presenti al lancio in Marathon:

AR Overrun AR V75 Scar Impact HAR M77 AR

LMG Retaliator LMG Demolition HMG Conquest LMG

Fucili di precisione Hardline PR Repeater PR V66 Lookout B33 Volley Rifle Twin Tap HBR Stryder M1T

Pistole V11 Punch CE Tactical Sidearm Magnum MC

Railgun V00 Zeus RG Ares RG

Shotgun Misriah 2442 V85 Circuit Breaker WSTR Combat Shotgun

Fucili da cecchino Outland V99 Channel Rifle Longshot

SMG Copperhead RF Bully SMG V22 Volt Thrower BRRT



Ricordiamo infine che Marathon ritorna nel mondo dei vivi con l'annuncio di un test tecnico chiuso.