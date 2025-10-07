4

Il prezzo di Marathon finisce online insieme a dettagli sulle armi con un leak

Marathon è in arrivo tra non troppo con una versione di prova, ma i giocatori possono ora scoprire alcuni dettagli tramite un leak che parla del prezzo delle due edizioni del gioco e racconta quali armi ci sono.

Marathon è uno dei tanti giochi live service sotto l'ala di Sony che paiono faticare: in questo caso, perlomeno, il team di sviluppo ha deciso di rimandarlo e migliorarlo. Ancora non sappiamo quando sarà pubblicato e soprattutto non sappiamo quanto costerà e vari altri dettagli di gioco.

Ora, però, il prezzo di Marathon è finito online, insieme alle armi che saranno presenti al momento del lancio.

Il prezzo e le armi di Marathon

Secondo quanto indicato da Colony Deaks, Marathon sarà venduto in due edizioni: quella base costerà 40 dollari (che dovrebbero diventare 40 euro) mentre la Deluxe costerà "circa 60 dollari" (quindi circa 60 euro). L'investimento monetario superiore darà accesso a più skin per il giocatore e "forse altre cose".

Inoltre, ci sarebbe un bonus di prenotazione che include una navetta di Destiny, il robot Spettro di Destiny che accompagna i giocatori e anche il veicolo Sparrow, insieme a una skin per arma. Infine, la Deluxe Edition dovrebbe includere "circa 30 euro di token per il season pass", anche se non è chiaro cosa siano e come funzioni questi token. Il pass stagionale costerebbe infine 10 dollari circa e sarebbe unicamente dedicato a elementi estetici.

Ecco invece le armi che sarebbero presenti al lancio in Marathon:

  • AR
    • Overrun AR
    • V75 Scar
    • Impact HAR
    • M77 AR
  • LMG
    • Retaliator LMG
    • Demolition HMG
    • Conquest LMG
  • Fucili di precisione
    • Hardline PR
    • Repeater PR
    • V66 Lookout
    • B33 Volley Rifle
    • Twin Tap HBR
    • Stryder M1T
  • Pistole
    • V11 Punch
    • CE Tactical Sidearm
    • Magnum MC
  • Railgun
    • V00 Zeus RG
    • Ares RG
  • Shotgun
    • Misriah 2442
    • V85 Circuit Breaker
    • WSTR Combat Shotgun
  • Fucili da cecchino
    • Outland
    • V99 Channel Rifle
    • Longshot
  • SMG
    • Copperhead RF
    • Bully SMG
    • V22 Volt Thrower
    • BRRT

Ricordiamo infine che Marathon ritorna nel mondo dei vivi con l'annuncio di un test tecnico chiuso.

