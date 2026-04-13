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I controller Lenovo sono in offerta: risparmia sull'Y7 e sull'S02 con l'applicazione di questi codici sconto

Se sei alla ricerca di un nuovo controller, puoi approfittare di questi codici sconto per risparmiare sui due gamepad Lenovo.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   13/04/2026
Controller Lenovo

Su AliExpress, oggi, è presente e disponibile una doppia promozione sui due gamepad Lenovo che vengono messi in offerta grazie all'applicazione di due codici sconto:

I controller Lenovo Y7 e Lenovo S02 rappresentano due soluzioni diverse pensate per esigenze e budget differenti nel mondo gaming.

Ulteriori dettagli sui controller Lenovo

Il Lenovo Y7 si posiziona come un controller più avanzato e completo. Offre ampia compatibilità con piattaforme come PC, Nintendo Switch e dispositivi mobili, oltre a diverse modalità di connessione: cablata, Bluetooth e tramite ricevitore 2.4 GHz.

Tra le sue caratteristiche principali spiccano i joystick e i grilletti con tecnologia Hall, che garantiscono maggiore precisione e durata, e il supporto a funzioni evolute come il giroscopio a sei assi e il sistema ActiveTrack per il movimento.

Y7

Il Lenovo S02, invece, è una proposta più economica. Anche questo controller supporta connessioni multiple e una buona compatibilità con PC, smartphone e Nintendo Switch.

I trigger utilizzano sensori Hall per una maggiore precisione, ma mancano funzionalità avanzate come i tasti posteriori programmabili o il display. Offre comunque vibrazione regolabile e una funzione turbo efficace, utile nei giochi arcade.

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