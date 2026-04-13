I controller Lenovo sono in offerta: risparmia sull'Y7 e sull'S02 con l'applicazione di questi codici sconto

I controller Lenovo Y7 e Lenovo S02 rappresentano due soluzioni diverse pensate per esigenze e budget differenti nel mondo gaming.

Su AliExpress, oggi, è presente e disponibile una doppia promozione sui due gamepad Lenovo che vengono messi in offerta grazie all'applicazione di due codici sconto:

Ulteriori dettagli sui controller Lenovo

Il Lenovo Y7 si posiziona come un controller più avanzato e completo. Offre ampia compatibilità con piattaforme come PC, Nintendo Switch e dispositivi mobili, oltre a diverse modalità di connessione: cablata, Bluetooth e tramite ricevitore 2.4 GHz.

Tra le sue caratteristiche principali spiccano i joystick e i grilletti con tecnologia Hall, che garantiscono maggiore precisione e durata, e il supporto a funzioni evolute come il giroscopio a sei assi e il sistema ActiveTrack per il movimento.

Il Lenovo S02, invece, è una proposta più economica. Anche questo controller supporta connessioni multiple e una buona compatibilità con PC, smartphone e Nintendo Switch.

I trigger utilizzano sensori Hall per una maggiore precisione, ma mancano funzionalità avanzate come i tasti posteriori programmabili o il display. Offre comunque vibrazione regolabile e una funzione turbo efficace, utile nei giochi arcade.