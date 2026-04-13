Se vi piacciono gli strategici, c'è un Humble Bundle che fa per voi

Se vi piacciono gli strategici non guardate oltre, perché c'è un nuovo Humble Bundle pensato appositamente per voi, che raccoglie titoli di generi e livelli di difficoltà diversi, pensati sia per veterani sia per nuovi giocatori.
Tra i titoli inclusi spiccano Terminator: Dark Fate - Defiance, che invita a guidare le forze umane contro le macchine in un contesto bellico intenso, e Galactic Civilizations IV, che porta invece i giocatori nello spazio profondo, tra esplorazione e conquista di nuovi mondi a bordo di flotte interstellari. Ma ci sono anche altri titoli di grande valore da considerare, come Old Wolrd o Songs of Conquest.
Fasce di prezzo e giochi
Come sempre, sono disponibili più fasce di prezzo, nel caso due: quella da 19,11 euro, che consente di portarsi a casa sette giochi, e quella da 10,61 euro, che ne comprende tre. Vediamo:
|Gioco / Fascia di prezzo
|Valutazione Steam
|Compatibilità Steam Deck
|Terminator: Dark Fate - Defiance - 19,11€
|81% Positivo
|Giocabile
|The Last Spell - 19,11€
|92% Positivo
|Verificato
|Galactic Civilizations IV: Supernova Edition - 19,11€
|79% Positivo
|Non supportato
|Showgunners Deluxe Edition - 19,11€
|93% Positivo
|Verificato
|Old World - 10,61€
|81% Positivo
|Giocabile
|Songs of Conquest - 10,61€
|87% Positivo
|Verificato
|Valkyria Chronicles 4 Complete Edition - 10,61€
|87% Positivo
|Verificato
Volendo, è anche possibile donare di più, magari per supportare l'organizzazione che riceverà parte dei soldi. Nel caso buildOn, dedita a fornire servizi ed educazione alle fasce più povere della popolazione USA.
Come nota finale, vi ricordiamo che tutti i giochi degli Humble Bundle sono riscattabili su Steam, di cui vengono fornite le chiavi, tranne lì dove diversamente specificato.