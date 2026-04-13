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Se vi piacciono gli strategici, c'è un Humble Bundle che fa per voi

Il nuovo Humble Bundle è dedicato agli appassionati di strategia, visto che offre alcuni titoli di grandissimo pregio appartenenti al genere.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   13/04/2026
Un Terminator

Se vi piacciono gli strategici non guardate oltre, perché c'è un nuovo Humble Bundle pensato appositamente per voi, che raccoglie titoli di generi e livelli di difficoltà diversi, pensati sia per veterani sia per nuovi giocatori.

Tra i titoli inclusi spiccano Terminator: Dark Fate - Defiance, che invita a guidare le forze umane contro le macchine in un contesto bellico intenso, e Galactic Civilizations IV, che porta invece i giocatori nello spazio profondo, tra esplorazione e conquista di nuovi mondi a bordo di flotte interstellari. Ma ci sono anche altri titoli di grande valore da considerare, come Old Wolrd o Songs of Conquest.

Fasce di prezzo e giochi

Come sempre, sono disponibili più fasce di prezzo, nel caso due: quella da 19,11 euro, che consente di portarsi a casa sette giochi, e quella da 10,61 euro, che ne comprende tre. Vediamo:

Gioco / Fascia di prezzo Valutazione Steam Compatibilità Steam Deck
Terminator: Dark Fate - Defiance - 19,11€ 81% Positivo Giocabile
The Last Spell - 19,11€ 92% Positivo Verificato
Galactic Civilizations IV: Supernova Edition - 19,11€ 79% Positivo Non supportato
Showgunners Deluxe Edition - 19,11€ 93% Positivo Verificato
Old World - 10,61€ 81% Positivo Giocabile
Songs of Conquest - 10,61€ 87% Positivo Verificato
Valkyria Chronicles 4 Complete Edition - 10,61€ 87% Positivo Verificato

Terminator: Dark Fate - Defiance, la recensione dello strategico che ci porta in guerra contro le IA Terminator: Dark Fate – Defiance, la recensione dello strategico che ci porta in guerra contro le IA

Volendo, è anche possibile donare di più, magari per supportare l'organizzazione che riceverà parte dei soldi. Nel caso buildOn, dedita a fornire servizi ed educazione alle fasce più povere della popolazione USA.

Come nota finale, vi ricordiamo che tutti i giochi degli Humble Bundle sono riscattabili su Steam, di cui vengono fornite le chiavi, tranne lì dove diversamente specificato.

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