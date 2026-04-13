Se vi piacciono gli strategici, c'è un Humble Bundle che fa per voi

Se vi piacciono gli strategici non guardate oltre, perché c'è un nuovo Humble Bundle pensato appositamente per voi, che raccoglie titoli di generi e livelli di difficoltà diversi, pensati sia per veterani sia per nuovi giocatori.

Tra i titoli inclusi spiccano Terminator: Dark Fate - Defiance, che invita a guidare le forze umane contro le macchine in un contesto bellico intenso, e Galactic Civilizations IV, che porta invece i giocatori nello spazio profondo, tra esplorazione e conquista di nuovi mondi a bordo di flotte interstellari. Ma ci sono anche altri titoli di grande valore da considerare, come Old Wolrd o Songs of Conquest.