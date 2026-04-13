Forza Horizon 6 già scontatissimo su Instant Gaming: prevendite aperte per tutte le edizioni al -33%

In attesa dell'uscita, prevista per il 19 Maggio 2026 su PC e Xbox Series X|S (la versione PS5 arriverà più tardi), Forza Horizon 6 è già protagonista di una promozione piuttosto aggressiva su Instant Gaming. La Standard Edition è infatti disponibile in prevendita a 46,99€ (IVA esclusa) invece dei 70€ di listino, con uno sconto del 33%. Lo potete acquistare nel box qua sotto oppure a questo link. La key è riscattabile su Microsoft Store e consente l'accesso al gioco al day one. Il codice viene consegnato in formato digitale e permette di giocare sia su PC, sia su Xbox. La particolarità dell'offerta è che lo sconto non riguarda solo l'edizione base. Anche le versioni più complete, incluse Deluxe e Premium, risultano ribassate della stessa percentuale, mantenendo quindi un taglio coerente su tutta la gamma.