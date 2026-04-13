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Forza Horizon 6 già scontatissimo su Instant Gaming: prevendite aperte per tutte le edizioni al -33%

Il nuovo capitolo della serie racing di Microsoft arriva in prevendita con un taglio di prezzo immediato su Instant Gaming: sconto importante su tutte le versioni.

NOTIZIA di Raffaele Staccini   —   13/04/2026
Forza Horizon 6
Forza Horizon 6
Forza Horizon 6
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In attesa dell'uscita, prevista per il 19 Maggio 2026 su PC e Xbox Series X|S (la versione PS5 arriverà più tardi), Forza Horizon 6 è già protagonista di una promozione piuttosto aggressiva su Instant Gaming. La Standard Edition è infatti disponibile in prevendita a 46,99€ (IVA esclusa) invece dei 70€ di listino, con uno sconto del 33%. Lo potete acquistare nel box qua sotto oppure a questo link. La key è riscattabile su Microsoft Store e consente l'accesso al gioco al day one. Il codice viene consegnato in formato digitale e permette di giocare sia su PC, sia su Xbox. La particolarità dell'offerta è che lo sconto non riguarda solo l'edizione base. Anche le versioni più complete, incluse Deluxe e Premium, risultano ribassate della stessa percentuale, mantenendo quindi un taglio coerente su tutta la gamma.

Un nuovo capitolo per la serie racing open world di Microsoft

Forza Horizon 6 prosegue la formula open world che ha reso la serie uno dei riferimenti nel genere arcade realistico. Il gioco promette una nuova ambientazione, un parco auto aggiornato e un'evoluzione delle attività dinamiche già viste nei capitoli precedenti. L'impostazione resta quella di un'esperienza accessibile ma stratificata, capace di adattarsi sia a chi cerca un racing immediato sia a chi vuole completare ogni evento e collezione disponibile.

Per chi segue la serie Horizon, si tratta di una dinamica ormai familiare nel mercato delle key, ma resta comunque un'opportunità concreta per risparmiare sin da subito. Non è così comune vedere una riduzione di questo tipo già in fase di prevendita, soprattutto per un titolo di punta. Il taglio del 33% porta il prezzo su una fascia più accessibile rispetto al lancio standard, senza dover attendere mesi.

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