Dragon Quest, annunciata una trasmissione speciale con data e orario: si vocifera di "molteplici annunci"

Square Enix ha annunciato la trasmissione speciale "Update from the Dragon Quest Team" per celebrare il quarantesimo anniversario della serie. L'appuntamento è fissato per domani, mercoledì 27 maggio, alle 15:00 italiane .

Ci sarà Dragon Quest 12 e altre sorprese?

Square Enix non ha anticipato alcun dettaglio su cosa verrà effettivamente mostrato durante la trasmissione, ma le aspettative sono alte. L'evento era stato infatti preannunciato pochi giorni fa da Yuji Horii, creatore della serie, che aveva parlato della presentazione del "prossimo Dragon Quest", presumibilmente Dragon Quest 12: The Flames of Fate, insieme a "altre novità".

Nelle ultime ore, anche le fonti di NintendoEverything hanno alimentato l'hype, affermando che ci saranno "molteplici annunci". Oltre al dodicesimo capitolo, tra le ipotesi più accreditate figura la versione Nintendo Switch 2 di Dragon Quest 11 S, recentemente classificata dalla rating board taiwanese.

Il resto rimane un mistero: potrebbero arrivare nuovi spin‑off, oppure un'altra remaster o remake, considerando il successo di Dragon Quest 7 Reimagined e della trilogia originale in HD‑2D. A ogni modo, la verità arriverà tra poche ore.