L'annuncio di Nintendo Switch 2 deve arrivare il prima possibile, dice un analista

"Nintendo non avrà molto tempo a gennaio, dunque un potenziale annuncio all'inizio del mese potrebbe avere senso", ha detto Toto. "Potete scommettere che Nintendo sia ben consapevole di tutti i leak e non ne sia contenta, anche se alcuni di essi si riveleranno falsi."

Secondo l'analista Serkan Toto, CEO di Kantan Games, l'annuncio di Nintendo Switch 2 deve arrivare il prima possibile per via dei sempre più numerosi leak che stanno anticipando il design e le caratteristiche della nuova console.

Quello che sappiamo dai rumor

Solo poche ore fa all'ormai nutrita lista dei rumor riguardanti Nintendo Switch 2 si è aggiunto quello della data fissata per l'annuncio e del mese di uscita, rispettivamente l'8 gennaio e marzo.

Il concept di Nintendo Switch Up

Alla luce delle voci che circolano con sempre più insistenza, la nuova console vanterà dimensioni superiori, in particolare per lo schermo, e Joy-Con ad aggancio magnetico, puntando dunque a un'evoluzione dell'attuale design piuttosto che a una rivoluzione.

È già stata confermata l'importantissima feature della retrocompatibilità completa con Nintendo Switch, che immaginiamo potrà contare anche su miglioramenti tecnici per i giochi attualmente disponibili, che dunque gireranno meglio sul nuovo hardware.

A questo punto non rimane che attendere il mese di gennaio, che secondo molti sarà il periodo in cui Nintendo Switch 2 verrà presentata ufficialmente, per poi arrivare nei negozi entro la fine del primo trimestre.