Auguri di Buone Feste da Multiplayer.it!

Il 2024 è stato un anno straordinario per i videogiocatori, segnato da nuove pietre miliari e da esperienze di gioco che hanno catturato l'immaginazione di milioni di appassionati. Tra i titoli più amati ci sono stati il ritorno dell'archeologo più amato di sempre, una nuova avventura nella galassia lontana lontana, abbiamo conosciuto una nuova simpaticissima mascotte per PlayStation, scoperto come Zelda, finalmente, possa essere l'eroina della serie che porta il suo nome, siamo tornati nella Zona o a volare nei cieli di mezzo mondo. E abbiamo visto come i Pokémon e i supereroi Marvel non smettono mai di attirare milioni di fan.

Tuttavia, nonostante questi trionfi, il 2024 è stato anche un anno di sfide per l'industria videoludica. La crisi economica globale e l'incertezza finanziaria hanno portato a difficili decisioni per molte aziende, con tantissimi professionisti del settore che hanno perso il loro lavoro a causa di ristrutturazioni aziendali, tagli e fusioni. Studi storici come Radical Entertainment, Firewalk Studios, Neon Koi, Tango Gameworks e Techland hanno dovuto fare i conti con la chiusura di alcuni progetti o con il ridimensionamento delle proprie operazioni. Concord è stato lanciato e chiuso nel giro di pochi giorni, bruciando milioni di dollari e sono tanti i grandi nomi dell'industria che fanno fatica a ritrovare sintonia con il loro pubblico.

Nonostante queste difficoltà, la speranza è che il 2025 porti nuove opportunità, innovazione e una ripresa per coloro che rendono possibile la magia dei videogiochi.