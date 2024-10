La prenotazione di S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl è in sconto su Instant Gaming in ogni edizione

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl sembra proprio essere uno dei giochi più interessanti in arrivo. Sarà disponibile dal 20 novembre 2024 e se avete già la certezza di volerlo giocare dal lancio, indipendentemente da tutto, allora vi consigliamo di fare la prenotazione tramite Instant Gaming, che offre validi sconti per ogni edizione del gioco in versione Steam (chiave valida per l'Europa, quindi anche in Italia). Potete vedere tutti i dettagli raggiungendo la pagina prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Lo sconto varia leggermente per ogni edizione di S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, ma è di circa il 30%. Si tratta di un'ottima promozione pre-lancio. Inoltre, nel caso nel quale Instant Gaming proponga dopo il vostro preordine uno sconto ancora più basso, vi rimborserà della differenza.