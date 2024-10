Modder cambiano l'aspetto di Angela e Maria in Silent Hill 2, alimentando la polemica sui personaggi femminili

Il commento del modder, "ShinyRoseMods", non approfondisce più di tanto le intenzioni dietro queste operazioni, limitando a riferire che "ho fatto una plastica" ai personaggi in questione, ma la scelta ricade precisamente nella polemica che era già emersa sull'aspetto di questi.

Le modifiche si trovano su NexusMods, ovviamente per quanto riguarda la versione PC: si tratta della mod " Angela Face Change " e di " Maria Face Change ", che modificano in maniera piuttosto evidente (soprattutto nel primo caso) l'aspetto dei due personaggi, in particolare per quanto riguarda il volto.

La polemica sui personaggi femminili è ormai un must per ogni uscita di grosso calibro nel mercato videoludico, e anche un horror come Silent Hill 2 non è sfuggito a questa vera e propria tradizione, in particolare con vari commenti contrapposti sull'aspetto di Angela e Maria , che riemergono ora grazie a delle mod che puntano a "migliorare" l'estetica delle due donne nel remake di Bloober Team.

Modifiche fuori luogo?

Entrambe le ragazze appaiono più aderenti al classico canone estetico femminile con queste mod, in particolare Angela, più profondamente modificata rispetto a Maria.

Maria modificata dalla mod di Silent Hill 2

Angela è stata presa alquanto di mira perché, a giudicare da diversi fan, è stata "peggiorata" dal punto di vista estetico anche rispetto all'originale, con un'operazione che in molti vedono come in linea con la tendenza dei team occidentali a "imbruttire" specificamente i personaggi femminili dei videogiochi.

Nelle teorie del complotto diffuse oggigiorno, questo rientrerebbe nelle tendenze "woke" degli sviluppatori videoludici, sebbene in questo caso la polemica sembri piuttosto fuori luogo.

Angela in effetti non è mai stata pensata come una ragazza avvenente, in con il suo passato tormentato è un personaggio disturbato, lontanissimo dalla volontà di apparire esteticamente apprezzabile agli altri, dunque la polemica sul suo aspetto ha veramente poco senso.

D'altro canto il dibattito su Maria potrebbe avere più senso, visto che, al contrario, il personaggio originale gioca molto sull'avvenenza e il fascino a tratti innaturale che esercita sul protagonista, ma su questo aspetto non si può dire che Bloober non abbia seguito il canone di Konami e del Team Silent, con un aspetto che effettivamente risulta vicino all'originale. La mod, infatti, non cambia molto del viso della donna, sebbene attui qualche modifica visibile per renderlo più armonico.