Wolcen Studio presenta Project Pantheon in video: è un gioco di ruolo d'azione con elementi extraction

Wolcen Studio, il team di Wolcen: Lords of Mayhem , ha pubblicato una video intervista approfondita , dal titolo "Cos'è Project Pantheon", davvero autoesplicativa nelle sue intenzioni. Come potete immaginare, offre una panoramica completa del loro nuovo gioco di ruolo d'azione con visuale dall'alto, con meccaniche di estrazione, chiamato appunto Project Pantheon .

Tanti dettagli e il video

Si tratta di un ottimo modo per saperne di più su questo interessante miscuglio di generi, sui suoi elementi più originali e sullo stile artistico scelto per dargli vita. Si parla anche di "morti esplorabili", ossia delle enormi divinità decedute che fungono da punti di riferimento essenziali sulle mappe, offrendo storie uniche e incentivi all'esplorazione.

Il video include anche un breve assaggio del gameplay, anche non dovete aspettarvi più di questo. C'è anche l'anteprima del simbolo che definirà l'aspetto finale di Project Pantheon.

In Project Pantheon, giocatori vengono reclutati dalla Morte, un'entità cosmica, per fare pulizia in un mondo terrificante. Stando alla descrizione del gioco, "ogni partita promette un'esperienza unica e intensa, che culmina in un'esaltante sensazione di sollievo dopo un'estrazione riuscita." Per quanto riguarda gli scenari, si parla di "drakkar incastrati nel ghiaccio", "templi greci e piramidi esplorabili" e tanti altri ancora, compresi alcuni completamente originali.

Se vi interessa, c'è anche una prima galleria di immagini:

Wolcen Studio ha anche annunciato la sua partecipazione alla gamescom 2025, che si terrà a Colonia, in Germania, dal 20 al 24 agosto. Lo studio sarà presente nell'area business, dove svelerà Project Pantheon a professionisti del settore e rappresentanti dei media. Ci sarà anche un'importante annuncio, di cui non si sa ancora nulla.