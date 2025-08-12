0

La data di uscita di Baki Hanma: Blood Arena è trapelata dall'eShop di Nintendo Switch

Il lancio Baki Hanma: Blood Arena potrebbe essere vicino: l'eShop di Nintendo Switch sembrerebbe essersi lasciato sfuggire la data di uscita.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   12/08/2025
L'eShop di Nintendo Switch a quanto pare ha fatto trapelare la data di uscita di Baki Hanma: Blood Arena, anticipando probabilmente l'annuncio ufficiale da parte del publisher Purple Rain.

Stando alle informazioni arrivate dallo store digitale della grande N, il picchiaduro 2D in stile Punch-Out!! arriverà il prossimo 11 settembre. Oltre che su Switch, il gioco è previsto anche su PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One e PC via Steam, ma al momento nessuno degli store delle altre piattaforme riporta questa data, che resta quindi da confermare ufficialmente.

Cosa sappiamo su Baki Hanma: Blood Arena

Baki Hanma: Blood Arena è un picchiaduro bidimensionale, con visuale dietro le spalle del personaggio del giocatore, dove riflessi rapidi e nervi d'acciaio fanno la differenza tra una vittoria e una cocente sconfitta.

Il team di sviluppo Purple Tree ha dichiarato di essersi ispirato direttamente a Punch-Out!!, reinterpretando le sue meccaniche con uno stile moderno e l'estetica brutale e sopra le righe tipica del manga e dell'anime Baki di Keisuke Itagaki.

Nel gioco vestiremo proprio i panni di questo giovane lottatore e dovremo affrontare 12 personaggi iconici, tra cui Oliver Biscuit, Kaio Retsu e "la creatura più forte del mondo", rivivendo così i combattimenti più importanti e spettacolari dell'opera.

