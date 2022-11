DeviantArt dà accesso al suo database a un generatore di immagini basato sull'IA, utenti inferociti

DeviantArt è ormai in giro da più di vent'anni ed è uno dei più noti siti per lo scambio di opere grafiche, siano essere fotografie, disegni, artwork per videogiochi e quant'altro. L'11 novembre 2022 la dirigenza ha preso una decisione che non è piaciuta per niente ai frequentatori del sito, ossia consentire l'accesso al suo database a un generatore di immagini basato sull'Intelligenza Artificiale, appena aggiunto al sito: DreamUp.

Le intelligenze artificiali soppianteranno gli artisti?

In realtà DeviantArt consente agli utenti di scegliere se consentire o meno l'accesso alle loro immagini all'intelligenza artificiale, se non fosse che il sistema per escluderle è quanto mai macchinoso, tanto che si sospetta che sia stato appositamente pensato per disincentivare i rifiuti. Sostanzialmente non esiste un modo per rifiutare l'accesso a tutte le proprie opere contemporaneamente, ma bisogna mettere una spunta su ogni immagine. Pensate a chi ha caricato migliaia di opere sul sito...

Oltre a DreamUp, l'ultimo aggiornamento ha introdotto anche una forma di controllo della quantità di opere generate dall'IA che si vogliono vedere nel feed, un'etichetta specifica per queste opere e altre opzioni ancora legate alla novità.

Un utente ha commentato affermando che è più facile cancellare l'account che impedire all'IA di "ispirarsi" alle foto degli utenti. Un altro ha esplicitato il suo disappunto nel vedere un sito come DeviantArt tradire gli artisti che aveva sempre supportato a questo modo. Per un altro la mossa è uno schiaffo in faccia data alla comunità che ha retto finora il sito.

Oltre alle lamentele, molti utenti hanno minacciato di cancellare i loro abbonamenti. Insomma, non è un buon momento per il sito, che potrebbe perdere molti iscritti a causa di questa decisione.