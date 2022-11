Cyberpunk 2077: fan ha trovato un easter egg dedicato a GTA: San Andreas

Un giocatore particolarmente attento, ha scoperto in Cyberpunk 2077 un easter egg dedicato a GTA: San Andreas. Per inciso, si tratta di un riferimento alla famigerata "Train Mission", diventata oggetto di meme.

Dopo il recente e rinnovato successo dovuto alla serie Netflix Cyberpunk Edgerunners, in molti si sono messi ad esplorare più a fondo Night City, la città in cui è ambientato Cyberpunk 2077, di quanto fatto in passato.

Il risultato è che stanno emergendo molti dettagli prima passati inosservati ai giocatori, che del resto erano troppo impegnati con i bug per pensare ad altro.

L'easter egg è stato trovato dall'utente u/benjiibooo lungo la ferrovia che conduce nelle Badlands. Si tratta di una conversazione tra JC e Little Smoke registrata su di uno shard, di cui ha preso un'immagine.

Chi conosce GTA: San Andreas riconoscerà immediatamente il riferimento a CJ e Big Smoke. Comunque sia è la conversazione in sé a essere più divertente, visto che parla di fermare il treno in qualche modo, finendo per fare riferimento direttamente al famoso meme quando dice: "C'è un treno in arrivo dall'altra direzione!" e "Dovevi solo seguire quel dannato treno, JC!"

Per chi non ha giocato a San Andreas, spieghiamo che il riferimento è alla missione "Wrong Side of The Tracks", in cui il protagonista CJ e il suo compare Big Smoke devono inseguire un treno a bordo di una motocicletta. Si tratta di una missione terribilmente difficile e frustrante, in cui si falliva spesso sentendo Big Smoke ripetere "Dovevi solo seguire quel dannato treno, CJ!"

Stando a quanto riportato da benjiibooo, lo shard con la conversazione si trova all'ingresso della città nelle Badlands, sulla destra, subito sui binari, prima dell'ingresso del tunnel.