Flight Simulator è giocabile in Microsoft Flight Simulator, per volare nella storia

L'ultimo aggiornamento di Microsoft Flight Simulator ha aggiunto una caratteristica davvero divertente: la possibilità di lanciare una versione giocabile di Flight Simulator all'interno del gioco.

Flight Simulator in Microsoft Flight Simulator

Si tratta naturalmente dell'aggiornamento per il 40° anniversario del franchise, che ha aggiunto moltissimi altri contenuti, quali nuovi aerei, nuovi aeroporti, nuovi elicotteri e nuovi eliporti. La parte celebrativa, comunque, è fatta soprattutto da missioni prese dai Flight Simulator precedenti e dalla presenza del primissimo titolo della serie. Per giocarci dovete usare un Diamond DA62, usando la console di comando per volare dritti verso gli anni '80.

Naturalmente questo non è il modo più comodo per giocarci, visto che non è comodissimo. La verità è che va considerato soprattutto come un piacevolissimo easter egg, che farà sicuramente felici gli appassionati storici di Flight Simulator, quelli che ne hanno vissuta l'evoluzione per intero, dalla grafica wireframe originale, fino a quella ultra realistica di oggi.

Per il resto, se volete più informazioni su Microsoft Flight Simulator, vi rimandiamo alla nostra recensione.