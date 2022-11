Sonic Frontiers già in offerta in alcuni negozi: insuccesso clamoroso per SEGA?

Alcuni negozi online, come Amazon e Gamestop, stanno già vendendo le versioni console di Sonic Frontiers in forte sconto, ossia a 39,99 dollari invece di 59,99 dollari. Potrebbe trattarsi del segno inequivocabile dell'insuccesso del gioco, accolto freddamente da buona parte della critica.

La notizia ha creato disappunto anche per un altro motivo: chi ha acquistato Sonic Frontiers al lancio a prezzo pieno, non ha gradito il taglio repentino, considerando che sono passati pochissimi giorni dall'arrivo del gioco sul mercato. Diciamo che sente di aver pagato 20 dollari di troppo.

Insomma, sembra la classica mossa fatta per provare a correre ai ripari che però finisce per scontentare un po' tutti, gettando le lunghe ombre del fallimento sull'intero progetto.

Per il resto, se volete più informazioni sul gioco, leggete la nostra recensione di Sonic Frontiers in cui abbiamo scritto:

Sonic Frontiers è il gioco di una riscossa che molti aspettavano da venti e passa anni. Finalmente il Sonic Team ha capito come tradurre la sua serie più famosa in un contesto tridimensionale, ma ora è necessario alzare la qualità di tutto il resto. È proprio il contorno a danneggiare un gioco che avrebbe meritato sicuramente di più, soprattutto più rifinitura e più attenzione a certi maledetti dettagli. Se cercate qualcosa di veloce, fresco e divertente, se cercate un platform diverso dai soliti Nintendo, probabilmente Sonic Frontiers sarà in grado di soddisfare tutte le vostre necessità. È anche un gioco piuttosto sostanzioso: sono necessarie circa venti ore per arrivare alla fine e sicuramente c'è chi ce ne passerà di più. Cosa non scontata: testo e voci sono completamente in italiano.