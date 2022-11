ASUS ROG Cetra True Wireless, la recensione degli auricolari in-ear progettati per il gaming

Dopo ore di test in varie situazioni dobbiamo dire che non siamo rimasti delusi. Seguiteci che vi spieghiamo perché in questa recensione.

Tecnologia di cancellazione attiva del rumore, wireless a bassa latenza, driver da 10 mm, appositamente ottimizzati, fino a 27 ore di batteria, ricarica wireless e resistenza all'acqua IPX4 sono un biglietto da visita niente male per le ROG Cetra True Wireless , gli auricolari senza fili di ASUS pensati per i giocatori. Se a questo ci aggiungiamo un prezzo tutto sommato aggressivo rispetto alla concorrenza, beh, è facile capire perché ci siamo approcciati con molta curiosità a questo nuovo paio di cuffiette.

Caratteristiche tecniche

Il contenuto della confezione delle ASUS ROG Cetra True Wireless

Gli auricolari ROG Cetra True Wireless sono la prima incarnazione senza fili degli auricolari ROG Cetra. ASUS ha puntato su un prodotto capace di offrire una buona versatilità a un prezzo inferiore rispetto ad altri prodotti con caratteristiche simili: ne è risultato un buon compromesso. La connettività è quella classica via Bluetooth 5.0, senza possibilità di sfruttare la custodia come hub per un collegamento via cavo come invece abbiamo visto nella recensione delle LG Free Tone FP9. Non c'è nemmeno il supporto al Multi point, quindi per collegare le cuffie a un nuovo dispositivo è necessario scollegare prima il precedente.

È presente invece una tecnologia ibrida di cancellazione attiva del rumore (ANC) che rileva e filtra il rumore proveniente sia dall'interno che dall'esterno delle cuffie. Queste ultime sono resistenti agli spruzzi d'acqua grazie al certificato IPX4.

La custodia consente di ricaricare gli auricolari per un totale di circa 21 ore di utilizzo con ANC disattivato (che scendono a 17 quando è attivo). La ricarica del case è molto rapida tramite il cavo USB-C incluso nella confezione (10 minuti per 90 minuti di utilizzo) o wireless, un po' più lenta. L'alimentazione e la carica vengono indicate da una piccola striscia LED di notifica posta all'esterno, nella parte frontale.

L'abbinamento ai dispositivi Android e iOS è semplice, anche se per quelli iOS occorre accedere alle impostazioni del bluetooth.

Scheda tecnica ASUS ROG Cetra True Wireless