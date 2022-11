Offerte Amazon: 2 Echo Dot di 3° gen in sconto al prezzo minimo storico con questo codice

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare due Echo Dot di terza generazione a un prezzo totale di 29.98. Lo sconto segnalato è di 70.€ usando il codice sconto 2ECHODOT3. Acquistandone due (di norma a 99.98€) si ottiene in pratica uno sconto del 70%. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Attualmente, un singolo Echo Dot di terza generazione costa 24.99€. Con 4.99€ in più è in pratica possibile aggiungerne un secondo: in questo modo, è possibile acquistare due Echo Dots pagandoli 14.99€ l'uno. Il prezzo più basso per un singolo Echo Dot, ad oggi, è stato 17.99€. Si tratta quindi di una buona occasione. Il prodotto è ovviamente venduto e spedito da Amazon.

Echo Dot è un altoparlante intelligente con rivestimento in tessuto che permette di ascoltare la musica, podcast, audiolibri e non solo. Si può controllare tramite comandi vocali con Alexa e usandone due si può attivare un audio stereo. Si possono richiedere le previsioni del tempo, impostare sveglie e controllare i dispositivi Smart House della propria casa, ma anche fare chiamate o inviare messaggi senza usare le mani a chi possiede un altro dispositivo Echo, l'app Alexa o Skype.

Echo Dot

