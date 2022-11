The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è il più atteso dai lettori di Famitsu

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è il titolo più atteso dai lettori di Famitsu, almeno da quelli che hanno votato questa settimana. Il gioco per Nintendo Switch, seguito di uno dei maggiori successi della console, è riuscito a scalzare Final Fantasy 16 dalla prima posizione. Vediamo la classifica completa:

1. [NSW] The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - 800 voti

2. [PS5] Final Fantasy 16 - 647 voti

3. [NSW] Pokemon Scarlet and Violet - 615 voti

4. [NSW] Dragon Quest Treasures - 578 voti

5. [PS5] Final Fantasy 7 Rebirth - 281 voti

6. [PS4] Witch on the Holy Night - 239 voti

7. [NSW] Fire Emblem Engage - 207 voti

8. [PS5] Resident Evil 4 - 196 voti

9. [NSW] Sonic Frontiers - 180 voti

10. [NSW] Octopath Traveler 2 - 175 voti

In realtà The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom e Final Fantasy 16 stanno facendo una specie di balletto, alternandosi in testa alla classifica di settimana in settimana.

In terza posizione troviamo Pokémon Scarlatto e Violetto, che venderà sicuramente una vagonata di copie in Giappone, così come in tutto il mondo, mentre Dragon Quest Treasures e Final Fantasy 7 Rebirth sono saliti rispettivamente in quarta e quinta posizione.

In sesta troviamo Witch on the Holy Night per PS5, mentre in settima Fire Emblem Engage per Nintendo Switch. Seguono Resident Evil 4 (il remake), Sonic Frontiers e Octopath Traveler 2.