League of Legends, il trailer cinematografico della Stagione 2024 è spettacolare

League of Legends celebra l'inizio della Stagione 2024 con uno spettacolare trailer cinematografico: intitolato "Still Here", come il brano interpretato da Forts, Tiffany Aris e 2WEI, il video presenta i personaggi del gioco in maniera davvero convincente.

Dal nuovo campione Hwei alle novità della Stagione 2024, League of Legends punta insomma a rinnovarsi ancora una volta per mantenere vivo l'interesse dei suoi tantissimi utenti, che giustamente continuano a premiarlo.

Il titolo di Riot Games è infatti stato il più visto su Twitch a novembre 2023, a oltre quattordici anni dal debutto, e ciò dovrebbe far riflettere su quanto pesi la qualità del supporto post-lancio in un'esperienza di questo tipo.