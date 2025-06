L’arrivo di un iPad pieghevole si fa sempre più concreto con iPadOS 26

Con iPadOS 26 si può parlare di una vera e propria rivoluzione, più che di un semplice aggiornamento. Le nuove funzionalità introdotte potrebbero di conseguenza rivelarsi perfette per un futuro iPad pieghevole da 18,8 pollici . Pare infatti che l'azienda di Cupertino stia lavorando a un nuovo dispositivo dalle dimensioni impressionanti. Vediamo meglio i dettagli in merito.

Un nuovo iPad pieghevole

Secondo alcune fonti autorevoli, Apple starebbe lavorando a un nuovo iPad pieghevole dotato di un display da 18,8 pollici. Si tratterebbe di una grande evoluzione, rispetto ai precedenti 12,9 pollici di iPad Pro. Il nuovo aggiornamento dovrebbe offrire un'esperienza ancora più fruibile e, se abbinato a un display di tali dimensioni, si tratterebbe di un cambiamento radicale e senza precedenti per i dispositivi Apple. Oltretutto, molti utenti desiderano un iPad più grande e versatile, richiesta che potrebbe essere stata ascoltata.

Il futuro iPad pieghevole (immagine puramente indicativa)

Pare che il lancio del prodotto sia previsto nel 2026, forse in contemporanea con il primo iPhone pieghevole, ma per ora ovviamente non ci sono conferme in merito (secondo alcuni analisti potrebbe uscire nel 2028).

Ad ogni modo, con un nuovo sistema operativo e un display che permette di lavorare, scrivere o compiere qualsiasi attività in modo versatile, potremmo trovarci di fronte a un dispositivo davvero promettente.