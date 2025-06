Valve lancia Steam nativo per Apple Silicon in versione Beta: come provarlo subito

Dopo aver aspettato a lungo, anche gli utenti Apple e in particolar modo coloro che posseggono un Mac con processori Apple Silicon, potranno beneficiare di Steam all'interno del proprio ecosistema. Valve, infatti, ha deciso di lanciare l'applicazione di Steam in modo nativo per i chip M1, M2 e M3, garantendo anche delle prestazioni migliorate e una navigazione più fluida.

In precedenza, per utilizzare Steam, bisognava emularlo tramite "Rosetta 2". D'ora in avanti, tutte le problematiche legate all'emulazione svaniranno grazie, proprio, all'introduzione dell'app nativa. Si tratta di una decisione che era attesa da molto tempo e che rappresenta un'importante forma di apertura, sia da parte di Valve e sia da parte di Apple stessa.