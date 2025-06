La beta multiplayer di Gears of War: Reloaded comincia oggi, vediamo a che ora

A che ora comincia la beta multiplayer di Gears of War: Reloaded? Microsoft ha pubblicato l'ormai tradizionale tabella con gli orari internazionali, e nel nostro caso sarà possibile accedere ai test a partire dalle 21.00.

Come sappiamo, saranno due le sessioni che consentiranno di provare in anteprima il comparto multigiocatore del remake di Gears of War: la prima si svolgerà dal 13 al 15 giugno, la seconda dal 20 al 22 giugno. L'uscita del gioco è invece attesa per il 26 agosto su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Chi ha diritto di accedere alla beta? Tutti gli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate o a PC Game Pass, tutti i possessori della versione digitale di Gears of War: Ultimate Edition e tutti gli utenti che hanno prenotato Gears of War: Reloaded.

Per gli utenti PlayStation si tratta di un'occasione davvero imperdibile per provare l'esperienza dello sparatutto in terza persona creato da Epic Games, ad oggi una delle proprietà intellettuali più importanti di casa Microsoft.