Ecco quando saranno svelate le nomination dei The Game Awards 2024

L'organizzazione dei The Game Awards ha annunciato quando saranno svelate le nomination dell'edizione 2024: il 18 novembre alle 18:00, ora italiana. Per l'occasione ci sarà un evento speciale trasmesso in streaming, sui canali YouTube e Twitch della manifestazione.

Dopo l'annuncio delle nomination, i fan potranno votare i loro giochi, studi e creativi preferiti online, tramite un sistema autenticato. Le votazioni saranno attive dal momento dell'annuncio, fino all'11 dicembre (ore 03:00).