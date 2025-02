La patch 1.0.1 di Civilization 7 risolve alcuni problemi dell'accesso anticipato e disattiva il crossplay su PC

Nel frattempo gli sviluppatori hanno disabilitato il crossplay tra le versioni PC e console , in modo da non creare discrepanze in multiplayer. Un altro motivo è che "per accelerare gli aggiornamenti dell'esperienza su PC, a volte distribuiremo le patch su PC con una cadenza diversa rispetto alle console", si legge nelle note ufficiali. "Questo non avrà alcun impatto sui giocatori di console che tentano di giocare su più piattaforme con altri giocatori di console, né sul multiplayer da PC a PC."

Nelle scorse ore Firaxis ha pubblicato la patch 1.0.1 di Civilization 7 , per il momento esclusivamente su PC, Mac e Linux , che mira a correggere parte degli elementi giudicati in maniera negativa da parte degli utenti che hanno iniziato a giocarci già dalla scorsa settimana grazie all'accesso anticipato garantito dalla Deluxe e la Founder's Edition.

La prima di una serie di aggiornamenti mirati a correggere le magagne del gioco

A questo proposito, gli sviluppatori affermano che quello pubblicato è solo il "primo di una serie di aggiornamenti di prossima uscita" mirati a correggere le magagne segnalate dalla community e che al momento hanno portato a valutazioni tiepide su Steam. In particolare viene criticata l'interfaccia utente, ritenuta troppo macchinosa, l'assenza di opzioni per la personalizzazione delle partite e poca varietà in termini di mappe.

Una delle mappe di Sid Meier's Civilization 7

Ovviamente questa prima patch non risolve tutti i problemi, ma è sicuramente un inizio. In particolare l'update apporta alcune modifiche al gameplay, ad esempio eliminando alcune inconsistenze legate ai combattimenti navali, ricalibra i valori di potenza delle unità navali e il loro spostamenti. Inoltre, modifica parte del comportamento dell'IA nell'era moderna e il desiderio di dichiarare guerra o siglare un trattato di pace dei leader delle altre nazioni. Per quanto riguarda l'interfaccia, sono stati risolti problemi dei menu di insediamento delle icone di rendimento, aggiunte notifiche relative allo spionaggio e migliorato l'allineamento di nomi e ritratti, ed è stata migliorata la spaziatura delle descrizioni delle civiltà. Per maggiori dettagli vi rimandiamo alle note ufficiali su Steam.