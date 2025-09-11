Call of Duty vi dirà se siete sospettati di aver barato e se siete stati declassati a un matchmaking inferiore

All'interno di Call of Duty esiste lo "shadowban", ovvero il fatto che un giocatore può essere messo in una categoria di matchmaking speciale (e negativa) come conseguenza di attività ritenute sospette. Non un vero ban, quindi, ma un modo per separare anche solo temporaneamente dei giocatori che potrebbero rovinare l'esperienza agli altri.
In passato la cosa accadeva in modo silenzioso e invisibile, ma con prima dell'arrivo di Call of Duty Black Ops 7 gli utenti saranno avvisati quando ciò accade.
Il commento del team di Call of Duty
Tramite un blog post ufficiale, il team ha spiegato: "Abbiamo notato che il Matchmaking limitato (LMM) è una parte fondamentale del nostro sistema anti-cheat: è pensata per una risposta immediata a delle attività sospette e quando attivato muove gli account in una sezione del matchmaking separata".
"LMM può avere impatto su un intero party di giocatori se un membro del team è segnalato: in-game, però, è difficile determinare qual è lo status del tuo account. Questo spinge alcuni giocatori ad assumere di essere stati inseriti nel LMM quando in realtà semplicemente sono in tale categoria a causa di qualcun'altro del team."
"Nella stagione 5, i giocatori riceveranno una notifica in-game quando il loro account è stato messo in LMM. Notificheremo inoltre gli utenti di un intero party quando la loro esperienza potrebbe essere impattata a causa del party nel quale sono entrati".
Viene anche fatto notare che il 75% dei giocatori che si trovano nel LMM non sono utenti con "shadowban" ma stanno semplicemente giocando nel party di un utente che è stato declassato. Viene anche riconfermato che essere inseriti nel LMM non significa che si viene considerati dei bari, ma solo che il team farà delle verifiche.
Ricordiamo infine che Call of Duty: Black Ops 7 includerà delle mappe multiplayer di Black Ops 2 mai rimasterizzate prima d'ora.