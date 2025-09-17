Il 90% dei giocatori PC e console ha giocato con un remake o una remaster

Un nuovo rapporto di MTM, una società di consulenza, ha svelato che il 90% dei giocatori su PC e console ha giocato a un'edizione rimasterizzata o a un remake nel corso degli ultimi 12 mesi. Chiamato "Remake vs Innovate: Is the past the future of gaming?", è stato pubblicato il 15 settembre 2025. Quindi è davvero molto recente. L'obiettivo di chi si è occupato di realizzarlo, che ha intervistato 1.500 giocatori di Stati Uniti e Regno Unito, era quello di esplorare "il sentimento, la tensione e l'impatto economico dei remake e dei videogiochi rimasterizzati sul mercato".

Uno sguardo al passato

La definizione data di remake parla di "reimmaginazione di un gioco originale, costruito da zero con grafica, meccaniche e talvolta elementi della storia aggiornati", mentre quella di rimasterizzazione parla di "una versione migliorata del gioco originale, che migliora la grafica, il sonoro e le prestazioni senza alterare il gameplay di base".

L'edizione rimasterizzata di System Shock 2

Stando ai risultati della ricerca, l'85% di coloro che hanno giocato a una versione rimasterizzata o a un remake nell'ultimo anno lo ha fatto pur non avendo giocato alla versione originale. È stato anche scoperto che nel pubblico c'è un forte desiderio di remake e versioni rimasterizzate, con il 76% degli intervistati che se n'è detto attratto.

Del resto, anche solo guardando al 2025 i remake e le edizioni rimasterizzate non sono mancati, tra The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, System Shock 2 e tanti altri ancora. Inoltre ce ne sono altri in arrivo, come la raccolta dei Mortal Kombat o Croc: Legend of the Gobbos.

Secondo lo studio, molti intervistati hanno affermato di trovare che i remake e le versioni rimasterizzate "li aiutano a riconnettersi con sentimenti e ricordi positivi e confortanti che provarono quando hanno giocato per la prima volta". Chiaramente ci sono anche preoccupazioni relative alla mancanza di innovazione, perché remaster e remake vengono comunque percepiti come una via facile da percorrere per gli editori e vanno a scapito del "sacrificio di esperienze innovative e nuove che potrebbero ridefinire il settore".