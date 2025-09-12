0

Nintendo Today si aggiorna con novità in prossimità del Direct di quest'oggi

Nintendo Today si è aggiornato e ha introdotto alcune novità, proprio in prossimità dell'arrivo del nuovo Nintendo Direct di quest'oggi. Vediamo quali sono le modifiche.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   12/09/2025
Nintendo Today, l'applicazione mobile che segnala le ricorrenze e le novità per la grande N, è stata aggiornata e ha raggiunto la versione 2.0, con un paio di novità.

Vediamo i dettagli confermati dalle note dell'aggiornamento.

Le novità di Nintendo Today

Ecco la lista delle modifiche per l'applicazione Nintendo Today:

  • È stato aggiunto un tema basato sul personaggio Kirby
  • Nuove lingue sono ora supportate: Inglese (Europeo), Spagnolo (Europeo), Coreano e Cinese tradizionale
  • L'applicazione è ora disponibile in Corea del Sud, Taiwan e Hong Kong

Ricordiamo inoltre che Nintendo Today può essere utilizzato per guardare il Nintendo Direct previsto per oggi, 12 settembre, alle 15:00 ora italiana. La diretta ovviamente sarà come sempre accessibile anche tramite YouTube e il sito ufficiale di Nintendo.

Nintendo Today si sta rivelando sempre più spesso il canale preferito dalla compagnia di Kyoto per svelare le novità in arrivo, come il suddetto Nintendo Direct che è stato confermato (dopo che i rumor lo avevano anticipato) proprio tramite le pagine dell'applicazione.

Pare che i "ninja" di Nintendo esistano davvero e siano temutissimi all'interno della compagnia Pare che i ninja di Nintendo esistano davvero e siano temutissimi all'interno della compagnia

Vi segnaliamo infine che Nintendo e Genki hanno raggiunto un accordo che pone fine alla causa legata a Switch 2.

