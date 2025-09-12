Doctor Doom in Avengers: Doomsday è stato mostrato per la prima volta: ecco il suo vero aspetto

Sono circolate in rete svariate immagini e video che mostrano il personaggio.

L'aspetto di Doctor Doom in Avengers: Doomsday

Ad esempio, qui sotto potete vedere la prima immagine promozionale di Doom nel film Marvel, con una elaborata armatura metallica, la maschera e il mantello verde. Ricordiamo che il film è previsto per il dicembre 2026.

Inoltre, come potete vedere qui sotto in un altro post, è stato condiviso un video di una proiezione laser - sempre condotta all'Expo di Shanghai - nel quale viene mostrato Doctor Doom sul proprio tono, mentre vola e mentre mette in mostra i propri poteri nel mentre la musica dei film degli Avengers risuona in sottofondo. Inoltre, le proiezioni mostrano i loghi degli Avengers, di Black Panther, dei Fantastici 4 e degli X-Men.

Doctor Doom è tecnicamente già apparso in un film Marvel, visto che è stato mostrato nelle scene post-credit de I Fanstatici Quattro: Gli inizi, durante le quali vediamo il cattivo di schiena approcciare Franklin Richards. Vanessa Kirby (La donna invisibile) ha confermato che in quella scena era veramente Robert Downey Jr. a interpretare il personaggio e che è stata diretta dai fratelli Russo, mentre giravano le scene di Avengers: Doomsday.

Robert Downey Jr. era stato mostrato all'annuncio nei panni del personaggio, ma ovviamente tale costume era solo dedicato a quello spazio, per far capire quale personaggio stesse interpretando ma senza svelare il look finale, che probabilmente non era nemmeno stato ancora definito.

