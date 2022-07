Xbox Series X diventa Mjolnir, nella collaborazione tra Microsoft e Marvel su Thor: Love And Thunder

Forse non tutti se ne sono resi conto, ma la forma di Xbox Series X si presta particolarmente a rappresentare Mjolnir, il mitico martello di Thor, e questa console sviluppata in collaborazione da Microsoft e Marvel per pubblicizzare il lancio di Thor: Love And Thunder lo dimostra molto chiaramente.

In pratica, tutto il blocco console diventa in questo modo la testa del martello, a cui è stato applicato un manico di traverso con un risultato sorprendentemente ottimale. Ovviamente, è sconsigliato il fatto di farlo roteare vorticosamente come il super-eroe Marvel, ma se vi dovesse capitare per le mani possiamo capire anche l'eventuale entusiasmo nel farlo.



Si tratta di un modello in edizione limitatissima, che può essere ottenuto solo attraverso un Contest speciale lanciato attraverso l'account Twitter ufficiale di Xbox. Sulla stessa linea, in precedenza, avevamo visto anche una Xbox Series S a tema Stranger Things, ma sono molte le iniziative simile che Microsoft lancia periodicamente su internet attraverso i propri canali social.

Per prendere parte alla competizione e vincere Xbox Series X modello Mjolnir c'è tempo dall'1 al 21 luglio 2022, basta semplicemente seguire l'account Twitter ufficiale di Xbox ed effettuare un retweet al messaggio riportato qui sopra, contenente l'hashtag "#ThorLoveandThunderXboxSweepstakes". A questo punto si partecipa a un'estrazione a sorte e il fortunato vincitore verrà annunciato dopo la conclusione del Contest.

Potete trovare tutte le informazioni relative al concorso a questo indirizzo sul sito Microsoft USA.