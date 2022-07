La GeForce GTX 1630 è attualmente la peggior GPU del 2022 in termini di prestazioni

La nuova GPU di Nvidia, la GeForce GTX 1630, è ufficialmente la peggiore del 2022 in termini di prestazioni, capace di fare peggio anche della Radeon RX 6400 della lineup RDNA 2 di AMD. Il prezzo consigliato non è propriamente proibitivo, visto che si parla di 169€, ma non pensate di poterci giocare al massimo.

A svelarne le performance è stato il produttore Inno3D, partner di Nvidia, che l'ha messa a confronto con la GTX 1050 e la GTX 1050 Ti, già di suo non proprio una scheda potentissima. In effetti le due GPU sembrano offrire prestazioni simili. Considerando però che la GTX 1050 Ti è una scheda del 2016 e che veniva venduta a un prezzo consigliato di 139 dollari, la nuova GeForce GTX 1630 delude davvero molto.

Prestazioni delle GPU a confronto

Prestazioni delle GPU a confronto

Funzionalità a confronto

Comunque sia, la GeForce GTX 1630 è il 17% più veloce della GTX 1050, mentre ha prestazioni simili alla GTX 1050 Ti, pur comportandosi meglio con i giochi più recenti, per via dell'aggiornamento tecnologico.

Come potete vedere nel grafico sottostante, le prestazioni sono però molto basse rispetto ad altre rivali dirette. Sarà per questo che è stata lanciata in sordina? Ossia che Nvidia non l'ha pubblicizzata in alcun modo?

Schede video a confronto

Sicuramente delle prestazioni simili non sono un ottimo biglietto da visita, per un prodotto del genere.