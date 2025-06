The Outer Worlds 2 non permetterà il respec del personaggio, ma c'è una piccola eccezione

Con The Outer Worlds 2 , però, Obsidian ha deciso di cambiare registro e puntare su un'esperienza di gioco di ruolo più autentica, rimuovendo ogni opzione di riassegnazione dei punti del personaggio... fatta eccezione per la fase introduttiva dell'avventura.

La possibilità di cambiare completamente stile di combattimento tramite un'opzione per il reset dei punti abilità è piuttosto comune nei videogiochi moderni, e il primo The Outer Worlds non faceva eccezione.

The Outer Worlds 2 non deve piacere a tutti

Lo ha confermato il game director Brandon Adler in un'intervista con RPG Site, spiegando che questa scelta vuole incoraggiare i giocatori a riflettere attentamente sulle proprie decisioni.

"Non permettiamo il respec", ha detto Adler. "A molti piace il respec. Ed è sicuramente un modo valido di giocare. Ma personalmente voglio che il giocatore capisca che le sue scelte sono permanenti - contano - e che ci rifletta davvero.

"Spesso ci sono giochi che permettono respec infiniti, e a quel punto non stai davvero interpretando un personaggio, perché passi continuamente da 'sono un grande assassino da distanza' a 'ok, ora sono un oratore', poi fai di nuovo respec, e così via..."

"Non è sbagliato giocare così," ribadisce. "Ma voglio essere sicuro... Guarda, se stiamo creando The Outer Worlds 2, allora voglio che il gioco di ruolo sia forte. Che tu stia costruendo il tuo personaggio in modo coerente, e che questo emerga durante tutta l'esperienza."

Adler ha poi aggiunto che, pur essendo il reset delle abilità ormai comune in molti GDR, Obsidian mira a un'esperienza diversa, che non deve per forza piacere a tutti.

"Probabilmente non è una cosa popolare da dire," ammette con una risata, "ma per me non è così importante. Non rientra nell'equazione del gioco divertente e coinvolgente che voglio realizzare. Vogliamo rispettare il tempo delle persone, e per me, in un gioco di ruolo, questo significa dire che le scelte contano. Quindi prendile sul serio - e noi le rispetteremo offrendo risposte e conseguenze interessanti. Questo è rispettare il tuo tempo."

"Se non è ciò che qualcuno cerca, lo capisco. Speriamo di convincerlo, ma non farò un gioco che cerca di piacere a tutti, perché così si annacquerebbe troppo l'esperienza. Vogliamo ovviamente che sia un gioco a cui le persone vogliano giocare a lungo. Ma ti dirò una cosa: non tutti i giochi devono piacere a tutti. A volte, bisogna scegliere una direzione."

Come accennato in apertura, esiste un'eccezione alla regola: nei primi minuti di gioco, The Outer Worlds 2 consente di effettuare il respec liberamente, permettendo ai giocatori un minimo di sperimentazione. Tuttavia, questa opzione scompare una volta superata la prima area, rendendola una funzione a disponibilità limitata.

The Outer Worlds 2 uscirà il 29 ottobre 2025 su PC, Xbox Series X|S e PlayStation 5. Sarà disponibile anche al day one su Game Pass, per chi è abbonato al servizio Microsoft.