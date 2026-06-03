Bancho the Chef è il prequel di Dave the Diver, annunciato allo State of Play

Bancho the Chef è il prequel di Dave the Diver, ed è stato annunciato da Mintrocket con un trailer nel corso dello State of Play. Per il momento il gioco non ha una data di uscita né piattaforme ufficiali al di là di PC e PS5.

Figlio del grande successo del già citato Dave the Diver, Bancho the Chef racconta le avventure di uno dei personaggi più amati dell'avventura subacquea, ovverosia Bancho. Scopriremo dunque il passato dell'abile maestro di sushi e lo vedremo affrontare gli eventi che lo hanno portato ad aprire il Blue Hole.

Si tratta del ristorante che i giocatori del precedente titolo di Mintrocket conoscono bene, e che funge da punto di raccolta per tutto il pescato e le risorse raccolte durante ogni spedizione di Dave. Finora, tuttavia, il suo proprietario era rimasto avvolto dal mistero.

L'avventura seguirà il giovane cuoco mentre viaggia attraverso l'Asia alla scoperta delle tradizioni gastronomiche locali, con l'obiettivo di affinare le proprie abilità e diventare il leggendario chef conosciuto nel titolo originale.