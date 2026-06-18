GeForce NOW Thursday: ecosistema ampliato, nuovi giochi in arrivo e sconti sugli abbonamenti

GeForce NOW continua a puntare sulla flessibilità del gaming in cloud con un messaggio chiaro: acquistare un gioco una sola volta e poterlo giocare praticamente ovunque. Il nuovo appuntamento GFN Thursday mette infatti in evidenza la possibilità di accedere alla propria libreria digitale collegando gli account dei principali store per PC compatibili con il servizio.
Gli utenti possono utilizzare i giochi acquistati su piattaforme come GOG, Ubisoft+, EA App, Steam, Epic Games Store e altri servizi supportati, senza dover scaricare nuovamente i titoli o reinstallarli su ogni dispositivo. L'obiettivo è offrire continuità totale tra diverse piattaforme. Inoltre, Grazie al supporto per i salvataggi cloud, i progressi vengono mantenuti automaticamente.
Sconti sugli abbonamenti a GeForce NOW
Parallelamente, GeForce NOW ha annunciato i nuovi Summer Sale, con offerte dedicate agli abbonamenti annuali. Per un periodo limitato gli utenti possono risparmiare fino al 35%, con una riduzione di circa 77€ per l'abbonamento Ultimate da 12 mesi e di circa 38€ per il piano Performance.
L'abbonamento Ultimate rappresenta la soluzione più avanzata, offrendo accesso a server cloud con prestazioni basate su hardware di classe GeForce RTX 5080.
Questo permette di giocare fino alla risoluzione 5K con frequenze fino a 120 FPS, sfruttando tecnologie come NVIDIA DLSS, ray tracing e NVIDIA Reflex, senza la necessità di acquistare un nuovo computer o aggiornare il proprio hardware.
I nuovi titoli in arrivo su GeForce NOW questa settimana
Il servizio si arricchisce inoltre di nuovi titoli disponibili questa settimana, ampliando ulteriormente il catalogo per gli utenti GeForce NOW. Ecco la lista completa dei giochi della settimana:
- Embers of the Uncrowned Demo (nuova uscita su Steam, disponibile dal 13/06)
- Pro Cycling Manager 26 (nuova uscita su Steam, disponibile dal 15/06)
- Aphelion (Steam)
- Citizen Sleeper (Epic Game Store, gratuito dal 18/06 al 25/06)
- Megastore Simulator (Steam)
- OPERATOR (Steam)
- Super Meat Boy 3D (Xbox, disponibile su Game Pass)
Queste sono le principali novità di questa settimana per GeForce NOW. Che cosa ne pensate del servizio? Fateci sapere la vostra nei commenti.
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