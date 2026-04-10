L'iPhone 17 da 256 GB è di nuovo al minimo storico su Amazon

Il nuovo iPhone 17 da 256 GB è tornato al suo minimo storico su Amazon e costa 899 € invece di 979 €. Se sei interessato, puoi trovare diverse colorazioni attraverso i box qui sotto: Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, potrai restituirlo entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Display ProMotion, chip A19 e altre caratteristiche

Questo smartphone ha un display da 6,3" dotato di tecnologia ProMotion ancora più luminoso con frequenza di aggiornamento a 120 Hz e luminosità di picco di 3.000 nit. Inoltre, è dotato del chip A19 con GPU 5-core e Neural Engine migliorato per godere di giochi e multitasking senza problemi.

iPhone 17

La fotocamera frontale Center Stage permette selfie di gruppo ancora più facili, mentre la batteria offre un giorno intero di autonomia. Nel complesso si tratta di un prodotto molto apprezzato, ma lo sconto non è particolarmente elevato e il prezzo potrebbe ancora risultare alto, se hai esigenze specifiche di budget.