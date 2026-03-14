Cosa giocherete questo weekend? WWE 2K26, Monster Hunter Stories 3 o siete ancora su Marathon?

Marzo, come da tradizione, si sta rivelando un mese particolarmente ricco di uscite. L'ultima settimana ha visto il debutto di giochi di peso come Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection e WWE 2K26, mentre molti staranno probabilmente ancora dedicandosi alle uscite recenti, da Pokémon Pokopia a Marathon , passando per Slay the Spire 2 .

Il fine settimana è arrivato, concedendoci un po' di meritato riposo dagli impegni lavorativi e scolastici. Quale momento migliore per dedicare del tempo alla nostra passione preferita e concedersi qualche sessione di gioco extra? E allora, ecco la nostra domanda di rito: cosa giocherete questo weekend?

Tante uscite interessanti, tra alti e bassi

Tra le novità degli ultimi giorni troviamo anche John Carpenter's Toxic Commando. Nella nostra recensione affermiamo che lo sparatutto cooperativo ispirato ai film action‑horror degli anni '80 si è rivelato un titolo solido, con una buona dotazione iniziale di contenuti e un gameplay divertente, a patto di avere un gruppo di amici con cui giocarlo e di accettare che, di John Carpenter, ci sia praticamente solo il nome nel titolo.

Proseguiamo con 1348 EX Voto, l'action‑adventure ambientato in un'Italia medievale in pieno tumulto e realizzato dagli sviluppatori italiani di Sedleo. Nonostante le buone premesse, il gioco si è purtroppo rivelato in larga parte deludente, complice una trama che non decolla e un sistema di combattimento davvero poco riuscito.

Tutt'altra storia per Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, una delle sorprese più piacevoli del periodo. Come evidenziato nella nostra recensione, il terzo capitolo della serie si è dimostrato un JRPG estremamente solido, con una trama matura, personaggi ben caratterizzati, un sistema di combattimento profondo e appagante e valori produttivi elevati: un chiaro segnale che Capcom vuole puntare forte su questo spin‑off.

Più tiepido invece il debutto di WWE 2K26. Non si tratta di un brutto gioco - anzi, brilla per quantità di contenuti, tra centinaia di wrestler e numerose modalità, e propone un buon sistema di combattimento 1v1. Tuttavia, come sottolineato in sede di recensione, il titolo resta ancora troppo legnoso, con pochi passi avanti rispetto al predecessore, mentre modalità di punta come La Mia Ascesa e The Island risultano poco ispirate e mal congegnate.

E voi? Dedicherete il weekend a una delle novità appena uscite, continuerete con qualche titolo recente o proverete a sfoltire il backlog? Raccontateci i vostri piani videoludici nei commenti qui sotto.