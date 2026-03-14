Al via la closed beta di Time Takers, il nuovo sparatutto di NCSOFT

È iniziata la closed beta di Time Takers, il nuovo sparatutto survival sviluppato da Mistil Games e prodotto da NCSOFT: questi primi test si concluderanno il 21 marzo, con finestre giornaliere della durata di otto ore.

La beta si focalizzerà in maniera prioritaria sui Stati Uniti, Canada e alcuni territori dell'America Latina, dunque immaginiamo non sarà possibile provarla dall'Italia, ma gli sviluppatori hanno promesso l'arrivo di un test globale che precederà il lancio ufficiale su PC, PS5 e Xbox Series X|S, previsto nel corso di quest'anno.

In Time Takers i giocatori vengono catapultati all'interno di scontri a squadre frenetici, in cui ogni secondo conta davvero. A differenza degli sparatutto tradizionali, infatti, qui il tempo non è soltanto un elemento scenografico ma rappresenta letteralmente la vita dei personaggi.

La cosiddetta Time Energy funge infatti da durata dell'esistenza in partita: un sistema che costringe i giocatori a prendere decisioni ad alto rischio, come spendere tempo prezioso per potenziare abilità e build nel corso della partita, oppure condividerlo con un compagno di squadra in difficoltà.