Al via la closed beta di Time Takers, il nuovo sparatutto di NCSOFT

È iniziata la closed beta di Time Takers, il nuovo sparatutto survival sviluppato da Mistil Games e prodotto da NCSOFT: questi primi test si concluderanno il 21 marzo, con finestre giornaliere della durata di otto ore.
La beta si focalizzerà in maniera prioritaria sui Stati Uniti, Canada e alcuni territori dell'America Latina, dunque immaginiamo non sarà possibile provarla dall'Italia, ma gli sviluppatori hanno promesso l'arrivo di un test globale che precederà il lancio ufficiale su PC, PS5 e Xbox Series X|S, previsto nel corso di quest'anno.
In Time Takers i giocatori vengono catapultati all'interno di scontri a squadre frenetici, in cui ogni secondo conta davvero. A differenza degli sparatutto tradizionali, infatti, qui il tempo non è soltanto un elemento scenografico ma rappresenta letteralmente la vita dei personaggi.
La cosiddetta Time Energy funge infatti da durata dell'esistenza in partita: un sistema che costringe i giocatori a prendere decisioni ad alto rischio, come spendere tempo prezioso per potenziare abilità e build nel corso della partita, oppure condividerlo con un compagno di squadra in difficoltà.
Un'esperienza diversa dal solito
Annunciato lo scorso agosto, Time Takers punta dunque a consegnarci un'esperienza diversa dal solito, in cui non ci sono ruoli fissi né classi predefinite, e il modo in cui si affrontano le partite dipende solo da come viene gestito il tempo.
Durante questa prima closed beta sarà possibile scegliere fra dodici personaggi e affrontare battaglie che si svolgono all'interno di tre scenari principali: Yokogawa, ambientato in un contesto urbano giapponese, Morstadt con le sue atmosfere medievali, e Miraesi, una mappa dominata da luci al neon e suggestioni futuristiche.
Il test introduce anche la modalità principale del gioco, il Trio Mode, che vede squadre da tre giocatori affrontarsi in partite competitive dove coordinazione e tempismo risultano fondamentali per sopravvivere, facendo riferimento a un arsenale composto da dieci armi uniche.