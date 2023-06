Layers of Fear: trailer della storia presentato al Future Games Show

Bloober Team e Anshar Studios hanno pubblicato il trailer della storia di Layers of Fear, titolo il cui debutto è previsto per il 15 giugno 2023 su PC, Xbox Series X/S e PS5. L'occasione è stata il Future Game Show, evento estivo di GamesRadar+ che ha dato spazio al gioco.

Il filmato presenta la storia dello Scrittore, il nuovo protagonista della serie. È a lui che è stato affidato il contro di scrivere un racconto che leghi insieme tutti i capitoli della serie. Il trailer permette anche di dare uno sguardo agli orrori che ci aspettano durante l'avventura, che si annuncia come particolarmente tesa. Vediamolo: Leggiamo quali saranno le caratteristiche principali di Layers of Fear:

Ambientazioni inquietanti da esplorare ed enigmi inusuali da risolvere che ti permetteranno di svelare la storia sulla quale è incentrata quest'esperienza horror psicologica in prima persona.

Tre storie diverse con tre protagonisti ossessionati dall'arte (il pittore, l'attore e la scrittrice), intrecciate tra loro per dare vita a un'esperienza estremamente coinvolgente e accattivante.

L'intero contenuto della serie Layers of Fear, compresi i DLC, così da consentirti di trovare le risposte che cerchi.

Nuove meccaniche di gioco che verranno implementate in Layers of Fear e nel suo sequel, così come funzionalità aggiuntive che legano uniformemente tutti i capitoli e le storie.

Ricostruito da zero in Unreal Engine 5, Layers of Fear supporta il ray tracing, l'HDR e la risoluzione in 4K, proponendo una grafica estremamente realistica.

Il nuovo sistema Lumen offre l'esperienza horror più immersiva e viscerale di sempre.

Una colonna sonora cupa e affascinante a cura dell'acclamato compositore Arek Reikowski, creatore di una partitura ipnotica capace di aggiungere ulteriore tensione e di tenerti con il fiato sospeso.

Se vi interessa saperne di più, leggete la nostra anteprima di Layers of Fear.