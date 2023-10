The Lord of the Rings Gollum ha raggiunto anche zero giocatori attivi su Steam

Che The Lord of the Rings Gollum non sia un capolavoro, lo sappiamo tutti. Possiamo anche affermare che il gioco non ha venduto molto, per usare un eufemismo, quindi l'idea che regolarmente su Steam vi siano pochissimi giocatori non vi stupirà. Ora, però, scopriamo che oramai ci sono giornate durante le quali vi sono anche zero giocatori online su Steam.

Negli ultimi 30 giorni, la media dei giocatori di The Lord of the Rings Gollum è stata di 3. Considerando il solo mese di settembre, è stata di 3,2. Per ogni giorno di ottobre, Steam Charts rileva che c'è almeno un periodo di tempo durante il quale ci sono zero giocatori online. Al momento della scrittura vi è un singolo utente online.