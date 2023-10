Diablo 4: Blizzard assicura che la Stagione 2 sarà molto più divertente grazie ai feedback dei fan

Gli sviluppatori di Blizzard sono molto fiduciosi sulla Stagione del Sangue di Diablo 4 e di come verrà accolta dai giocatori, non solo per via dei nuovi contenuti in arrivo, ma anche grazie alle numerose e sostanziali modifiche apportate al gioco sulla base dei feedback della community.

Questo perlomeno è quanto traspare dalle parole del lead game producer Timothy Ismay e l'associate game designer Antonio Watson, che in un'intervista con GamesRadar+ hanno affermato che la seconda stagione dell'action RPG sarà molto più diverte da giocare.

"Ci sono tante cose che sono state accolte in maniera molto positiva dai giocatori. Ho avuto tantissime conversazioni con le persone e sono entusiaste riguardo ai contenuti della Stagione 2, ma lo sono anche per tutti i cambiamenti alla qualità della vita. Sembra che sia un fattore sufficiente a motivare le persone a tornare a giocare", ha detto Watson.

"Onestamente, con le modifiche alla qualità della vita - abbiamo avuto modo di giocarci molto a livello interno - Diablo 4 è molto più divertente da giocare. Ogni miglioramento è piccolo preso di per sé, ma collettivamente il gioco sembra molto meglio".