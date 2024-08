Il prossimo gioco gratis per PC offerto da GOG potrebbe essere stato svelato da un leak

Tropico 4 dovrebbe dunque essere messo a disposizione gratuitamente da oggi, 26 agosto, fino al 29 agosto, a partire proprio dalle prossime ore, dunque non resta che tenere sott'occhio lo store per vedere quando partirà l'iniziativa.

Il noto leaker Billbil-kun , considerato decisamente affidabile per quanto riguarda le anticipazioni legate a nuove uscite o offerte in arrivo, potrebbe aver anticipato il prossimo gioco gratis per PC che potrebbe essere regalato da GOG nelle prossime ore, e si tratterebbe di Tropico 4.

El Presidente gratis

Non è chiaro se il regalo sia destinato ad arrivare in corrispondenza con qualche altra iniziativa di sconti, come spesso accade su GOG, ma al momento sono già presenti diverse offerte sullo store in questione.



Tropico 4 è il quarto capitolo nella serie di gestionali sviluppati da Haemimont Games, che ci vede indossare i panni di un personaggio noto come "El Presidente", dotato di poteri assoluti all'interno di un piccolo paese del Centro America.

In questa posizione ci troviamo a controllare ogni aspetto dell'isola, formalmente una Repubblica ma in grado di scivolare facilmente verso la dittatura più assoluta: il gioco rappresenta anche una sorta di parodia dei regimi totalitari ma anche della politica internazionale in generale.