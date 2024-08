La Stazione di ricarica doppia per DualSense con licenza ufficiale è in forte sconto su Amazon

Le caratteristiche della stazione di ricarica di PowerA

La Stazione di ricarica doppia per DualSense di PowerA è perfetta per caricare i controller ufficiali di PS5 mentre non si gioca. Il prodotto è realizzato con licenza ufficiale PlayStation e ha uno stile in linea con la console, con l'uso del bianco e del nero.

La Stazione di ricarica doppia con due DualSense collegati

Permette di caricare due controller in contemporanea, così anche da avere sempre un controller collegato mentre uno viene usato per giocare. Si tratta anche di un comodo modo per esporre i controller, in modo elegante.