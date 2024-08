iPhone 16, l'evento di Apple ha una data e un'ora ufficiale: cosa ci aspettiamo

Il mercato degli smartphone è sempre in movimento e ovviamente Apple non si ferma. La compagnia ha annunciato la data del suo prossimo grande evento: 9 settembre 2024, alle 19:00 ora italiana. L'evento, che ha come slogan "It's Glowtime", si terrà presso lo Steve Jobs Theater dell'Apple Park.

Durante l'evento, l'azienda dovrebbe mostrare ufficialmente gli iPhone 16.