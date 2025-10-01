Leggende Pokémon: Z-A è stato mostrato con un trailer live action

Leggende Pokémon: Z-A è protagonista di un trailer live action, pubblicato da The Pokémon Company per promuovere l'ormai imminente lancio del gioco su Nitnendo Switch e Nintendo Switch 2, fissato al prossimo 16 ottobre.
Nel video c'è un ragazzino che gioca a Leggende Pokémon: Z-A fra i tavolini di un bar in quella che sembrerebbe una location parigina, e a un certo punto si ritrova completamente coinvolto nell'esperienza, tanto a vedere Pokémon spuntargli attorno.
Nel gioco il passaggio dal giorno alla notte segna l'arrivo di nuovi e potenti Allenatori da sfidare fra le strade di Luminopoli, e questa meccanica viene riprodotta anche all'interno del trailer, donandogli ulteriore atmosfera.
Gli istanti conclusivi del video ci danno ovviamente appuntamento al lancio del 16 ottobre, quando avremo finalmente la possibilità di mettere le mani su Leggende Pokémon: Z-A nelle versioni Nintendo Switch o Nintendo Switch 2.
Una nuova, entusiasmante avventura
Abbiamo provato Leggende Pokémon: Z-A alcuni giorni fa e possiamo confermare la solidità dell'impianto messo a punto da Game Freak, che in questo caso fa leva su combattimenti in tempo reale e si distingue dagli altri episodi della serie.
Ambientato a Luminopoli, una città palesemente ispirata a Parigi, il gioco ci vedrà esplorare liberamente lo scenario, in cui uomini e Pokémon convivono in pace, e cimentarci con svariate attività che si aggiungono alle meccaniche di cattura e combattimento.
Leggende Pokémon: Z-A segna inoltre il ritorno delle MegaEvoluzioni, che vanno ad aumentare la varietà dell'ampio roster e aggiungono divertimento all'esperienza.