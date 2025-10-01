Leggende Pokémon: Z-A è stato mostrato con un trailer live action

Gli istanti conclusivi del video ci danno ovviamente appuntamento al lancio del 16 ottobre , quando avremo finalmente la possibilità di mettere le mani su Leggende Pokémon: Z-A nelle versioni Nintendo Switch o Nintendo Switch 2.

Leggende Pokémon Z-A è protagonista di un Graphic Contest: ecco come partecipare

Nel gioco il passaggio dal giorno alla notte segna l'arrivo di nuovi e potenti Allenatori da sfidare fra le strade di Luminopoli, e questa meccanica viene riprodotta anche all'interno del trailer, donandogli ulteriore atmosfera.

Nel video c'è un ragazzino che gioca a Leggende Pokémon: Z-A fra i tavolini di un bar in quella che sembrerebbe una location parigina, e a un certo punto si ritrova completamente coinvolto nell'esperienza, tanto a vedere Pokémon spuntargli attorno.

Leggende Pokémon: Z-A è protagonista di un trailer live action , pubblicato da The Pokémon Company per promuovere l'ormai imminente lancio del gioco su Nitnendo Switch e Nintendo Switch 2, fissato al prossimo 16 ottobre.

Una nuova, entusiasmante avventura

Abbiamo provato Leggende Pokémon: Z-A alcuni giorni fa e possiamo confermare la solidità dell'impianto messo a punto da Game Freak, che in questo caso fa leva su combattimenti in tempo reale e si distingue dagli altri episodi della serie.

Ambientato a Luminopoli, una città palesemente ispirata a Parigi, il gioco ci vedrà esplorare liberamente lo scenario, in cui uomini e Pokémon convivono in pace, e cimentarci con svariate attività che si aggiungono alle meccaniche di cattura e combattimento.

Leggende Pokémon: Z-A segna inoltre il ritorno delle MegaEvoluzioni, che vanno ad aumentare la varietà dell'ampio roster e aggiungono divertimento all'esperienza.