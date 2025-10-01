DualSense in offerta su AliExpress: sfrutta il coupon e risparmia sul tuo prossimo controller

Su AliExpress, oggi, è presente e disponibile una promo che mette a disposizione degli utenti un codice sconto dal valore di 10€ (ITMULTI10 o, in alternativa, ITCD10), andando così a risparmiare sull'acquisto di un DualSense di colore rosa, prezzo finale di 69,98€. Puoi acquistare il controller direttamente tramite questo link.
Tra le caratteristiche principali del controller DualSense per PS5 troviamo sicuramente i grilletti adattivi, che permettono di percepire diversi livelli di resistenza e tensione in base alle azioni sullo schermo. Dall'arco che si tende con forza fino alla pressione decisa dei freni in un'auto da corsa, ogni gesto viene tradotto in un feedback tattile.
Ulteriori dettagli tecnici
Un altro elemento distintivo è il microfono integrato, che consente di comunicare con gli amici online senza bisogno di accessori aggiuntivi. In alternativa, è sempre possibile collegare un paio di cuffie tramite il jack da 3,5 mm. Per garantire la massima libertà, il DualSense include anche un tasto Mute dedicato, con cui disattivare rapidamente la trasmissione della voce.
Il controller introduce inoltre il pulsante Crea, evoluzione del precedente tasto Condividi. Infine, la ricarica avviene comodamente tramite connessione USB Type-C. Per approfondire ulteriormente le caratteristiche di questo pad, dai un'occhiata proprio alla nostra recensione dedicata al DualSense.