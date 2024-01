Lords of the Fallen ha venduto più di 1,2 milioni di copie, sviluppatori lavorano a più giochi

L'ultimo dato noto era stato fornito dall'editore stesse e parlava di 1 milione di copie vendute nei primi otto giorni. Il documento di Edison Group parla anche di diversi giochi in lavorazione negli studi di CI Games, con Project Survive che dovrebbe uscire nel 2025. Si tratta di un gioco mosso da Unreal Engine 5 , di cui ancora non si sa nulla. In sviluppo anche Project Scorpio, il primo tentativo di live service dello studio.

Lords of the Fallen è stato probabilmente il più grande successo di CI Game . Stando a quanto riportato in un resoconto di Edison Group, compagnia che si occupa di investimenti finanziari, il gioco avrebbe venduto più di 1,2 milioni di copie alla fine di novembre 2023. Quindi possiamo considerare il dato inferiore a quello reale, che nel frattempo sarà sicuramente cresciuto, considerando i saldi del periodo natalizio.

Un ottimo successo

Il documento di Edison Group

Lords of the Fallen è uscito in un momento fortunato per il genere dei soulslike, vista l'alta domanda di nuovi titoli da parte dei videogiocatori. Nemmeno l'uscita quasi contemporanea con Lies of P ne ha intaccato le vendite, anche perché parliamo di un prodotto di buona qualità.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Lords of the Fallen è disponibile per PC, Xbox Series X/S e PS5.